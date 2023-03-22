Украинские войска нанесли удар по селу в Белгородской области – один человек погиб

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками села Борисовка Волоконовского района. В результате артиллерийского удара погиб один человек. Также повреждены три жилых дома, электро- и газоснабжение населенного пункта нарушено.

«Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады трех частных домов. Кроме того, повреждено электро- и газоснабжение на территории села. На месте работают аварийные и оперативные службы, последствия обстрела устраняются.

После начала специальной военной операции ВСУ регулярно обстреливают приграничные населенные пункты Белгородской области, в последнее время обстрелы участились.

Белгород, Наталья Петрова

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