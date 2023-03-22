В Омске мать хранила на балконе тело умершей дочери

В Омске на балконе квартиры обнаружили тело трехмесячной девочки. Следователи проводят проверку, причины смерти младенца устанавливаются.

Полуразложившееся тело ребенка было найдено на балконе дома на улице Лукашевича, сообщили в региональном управлении СКР. Следов насилия на трупе не было.

При этом мать девочки сообщила, что ее дочь скончалась еще в феврале, после чего она решила спрятать тело. У женщины еще есть несовершеннолетние дети.

Специалисты устанавливают причины смерти ребенка. Мать направят на психиатрическую экспертизу.

Омск, Зоя Осколкова

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