Из-за авианалета Израиля на сирийский аэропорт в Алеппо приостановлена доставка гуманитарных грузов для пострадавших от землетрясения

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов в среду, 22 марта, заявил, что из-за повреждений в аэропорту Алеппо, вызванных ударом четырех истребителей F-16 ВВС Израиля временно приостановлена доставка гуманитарных грузов для пострадавших от землетрясения в Сирии, – сообщают СМИ.

Контр-адмирал Гуринов, в частности, сказал: «22 марта с 03:46 до 03:55 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар, в результате которого в Алеппо повреждена инфраструктура международного аэропорта Эн-Найраб – взлетно-посадочная полоса и радиолокатор. Работа аэропорта приостановлена, в связи с чем доставка гуманитарных грузов временно не осуществляется».

Дамаск, Иван Бабурин

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