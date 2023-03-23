В Мелитополе прогремел сильный взрыв

Администрация города Мелитополя Запорожской области сообщила о взрыве, прогремевшем в четверг утром.

«Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, информация уточняется», – говорится в сообщении горадминистрации.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что громкий взрыв был слышен в разных частях города около 07:40 мск.

Позже администрация города уточнила, что на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство. Обошлось без пострадавших и разрушений. «На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы», – отметили в горадминистрации.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»