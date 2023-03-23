В школе на Кубани 14 детей пострадали из-за перцового баллончика

Старшеклассник распылил перцовый баллончик в школе на Кубани. Медицинская помощь понадобилась 14 ученикам. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в Гулькевичском районе. Установлено, что 16-летний подросток применил баллончик в туалете на первом этаже здания.

«С жалобами на плохое самочувствие в медицинское учреждение обратилось 14 несовершеннолетних», – говорится в сообщении полиции.

Правоохранительные органы установили всех участников произошедшего, опросили свидетелей и очевидцев. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Краснодар, Зоя Осколкова

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