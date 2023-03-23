СМИ: Арестованный в Италии сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс после того, как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, сбежал из-под домашнего ареста, – сообщает итальянское издание La Stampa.



Издание пишет, что после того, как итальянский суд 22 марта одобрил экстрадицию в США, Артем Усс днем того же дня ломал свой электронный браслет и вышел из квартиры, а когда на место прибыли итальянские правоохранители российский бизнесмен уже скрылся.



Следует напомнить, что сын губернатора Красноярского края, россиский предприниматель Артем Усс был задержан в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США 17 октября 2022 года. Прокуратура США обвиняет российского бизнесмена в незаконных сделках и отмывании денег, а также в нарушении санкций Вашингтона против России и Венесуэлы.

Милан, Иван Бабурин

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