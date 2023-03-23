Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы двух украинских боевиков

Следственный Комитет России (СК РФ) в четверг, 23 марта, сообщил, что Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) осудил на 25 лет лишения свободы двух украинских военнослужащих, причастных к преступлениям против мирного населения.

В сообщении пресс-службы СК РФ говорится: «На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета России, Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесены приговоры гражданам Украины Андрею Найдену и Даниле Коленову. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц (пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Им назначено по 25 лет лишения свободы. …Приговором суда Найдену назначено наказание в виде лишения свободы, Коленову – лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Следственный комитет принимает комплексные меры, чтобы те, кто причастен к аналогичным преступлениям, не ушел от ответственности, сколько бы времени ни прошло с момента их совершения».

«Найден и Коленов совместно с другими военнослужащими временно размещались и исполняли обязанности военной службы в Мариуполе, в том числе на территории «Азовстали», где находились до 18 мая 2022 года, осуществляя наблюдение за городом. 5 марта 2022 года они заступили на боевой пост, расположенный на цокольном этаже одного из подъездов по проспекту Металлургов в Мариуполе, в целях охраны позиции и контроля периметра. Находясь на боевой позиции, они обнаружили двух мужчин. Достоверно зная, что перед ними невооруженные люди, которые не принимают участия в боевых действиях, а являются гражданскими лицами, украинские военнослужащие открыли огонь на поражение. Причем Найден произвел не менее 15 выстрелов, а солдат Коленов – не менее 10 выстрелов, причинив мирным жителям смертельные ранения», – сообщил в Следкоме РФ.

Донецк, Иван Бабурин

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