В Стамбуле горел семиэтажный отель, есть жертвы

Два человека погибли и еще двое пострадали в результате пожара в одном из отелей Стамбула, сообщает телеканал TRK Haber.
Огонь вспыхнул в семиэтажной гостинице на улице Эрол Кая в районе Пендик. Причины возгорания устанавливаются.
После получения сигнала о пожаре на место происшествия было направлено большое количество полиции, пожарных и медицинских бригад. Пока постояльцев отеля эвакуировали, пожарным удалось справиться с огнем.
Двоих пострадавших доставлены в больницу.
Стамбул, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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