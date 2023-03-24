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Пятница, 24 марта 2023, 10:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Стамбуле горел семиэтажный отель, есть жертвы

Фото: trthaber.com

Два человека погибли и еще двое пострадали в результате пожара в одном из отелей Стамбула, сообщает телеканал TRK Haber.

Огонь вспыхнул в семиэтажной гостинице на улице Эрол Кая в районе Пендик. Причины возгорания устанавливаются.

После получения сигнала о пожаре на место происшествия было направлено большое количество полиции, пожарных и медицинских бригад. Пока постояльцев отеля эвакуировали, пожарным удалось справиться с огнем.

Двоих пострадавших доставлены в больницу.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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