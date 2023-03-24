В Энергодаре предотвращен теракт

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пятницу, 24 марта, заявил, что в Энергодаре силовики обнаружили конспиративную квартиру, чем предотвратили теракт.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Была обнаружена конспиративная квартира, предположительно предназначенная для использования украинской ДРГ (диверсионно-разведывательная группа, – прим.ред.). В ходе обыска были обнаружены взрывчатые вещества в количестве 150 грамм, компоненты для СВУ (сотовые телефоны с припаянными проводами, элементами питания), 40 снайперских патронов калибра 7,62, а также форма ВСУ».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»