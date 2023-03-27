В Новосибирске мальчик пытался сбежать из детдома, но разбился насмерть

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти школьника в интернате Новосибирска. Предварительно, мальчик погиб, пытаясь сбежать из учреждения.

15-летний подросток с товарищем пытались покинуть интернат через окно ночью. Оба спрыгнули неудачно: один мальчик повредил ногу, второй ударился и лишился сознания.

Сотрудники занесли обоих обратно в здание, но не обратились за медицинской помощью сразу. В скорую позвонили под утро, когда у подростка без сознания пошла пена изо рта. Мальчик умер.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила произошедшее. Отец погибшего мальчика рассказал «КП», что ему сообщили, будто сын упал с турника и расшибся. Только после похорон он узнал правду о случившемся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в ведомстве. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль и поручил доложить ему о ходе расследования и первых результатах.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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