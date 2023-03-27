В Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции, он выжил

В Мариуполе взорвали автомобиль начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Правоохранитель жив, но получил контузию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

Покушение на начальника полиции совершено сегодня утром. Москвин находился в нескольких метрах от автомобиля, когда она взорвалась, уточник собеседник агентства.

Он находился в нескольких метрах от машины, когда она сдетонировала.

Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил в Telegram, что разговаривал с Москвиным. Полицейский, с его слов, получил легкую контузию.

Москва, Наталья Петрова

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