ВСУ нанесли два ракетных удара по Донецку, есть погибшие

Украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня один из центральных районов Донецка – Калининский. В результате ракетного удара, по предварительным данным, есть погибшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 11:00 мск выпустили по Калининскому району четыре ракеты из РСЗО. Обстрел велся из населенного пункта Красноармейск.

«По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы. Данные уточняются», – написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

В местных пабликах пишут как минимум о двух погибших женщинах.

Мэр города также сообщил, что в результате обстрела повреждено остекление в зданиях школы №95 и детского сада №129. «В результате обстрела из РСЗО Калининского района возле ДС «Дружба» наблюдается возгорание. Подробности уточняются», – добавил он.

На появившихся в Сети кадрах с места пожара видно, что в числе загоревшихся зданий пятиэтажный жилой дом.

Ранее сегодня ВСУ, по данным СЦКК, нанесли ракетный удар по Киевскому району Донецка. ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО. Обстрел произведен в 10:05 мск из Авдеевки.

Донецк, Наталья Петрова

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