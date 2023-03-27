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Понедельник, 27 марта 2023, 19:03 мск

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Украинские артиллеристы убили 20 коров в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в понедельник, 27 марта, сообщил, что украинская артиллерия, обстреляв фермерском хозяйство в приграничном селе, уничтожила 20 коров, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Сегодня ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Под обстрел попало фермерское хозяйство. Сотрудники фермы не пострадали. Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада. Повреждены коровники. На месте работают правоохранители».

Брянск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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