СМИ: В США с рельсов сошел очередной поезд

В США в штате Нью-Йорк сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший нефтепродукты для изготовления асфальта. В результате ЧП произошла утечка опасных веществ, – сообщает в понедельник, 27 марта, телеканал Valley News Live.

В сообщении телеканала говорится, что «в воскресенье в 23:15 по местному времени (06:15 по мск 27 марта) в округе Ричленд в штате Нью-Йорк 31 из 70 вагонов грузового поезда железнодорожной корпорации Canadian Pacific перевернулись, что спровоцировало утечку нефтепродуктов, используемых в изготовлении асфальта. Опасности для населения нет».

«Группа экспертов совместно с властями находятся на месте происшествия для оценки ситуации. Отмечается, что для ликвидации утечки потребуется от 7 до 10 дней. Причины случившегося неизвестны», – сообщили телеканалу в Canadian Pacific

Напомним, что 3 февраля неподалеку от городка Ист-Пэлестайн с рельсов сошло пятьдесят вагонов поезда, перевозившего опасные вещества.

13 февраля произошли две железнодорожные аварии в штате Южная Каролина и Техас.

26 февраля грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Северная Каролина.

28 февраля в округе Манати штата Флорида сошли с рельсов несколько вагонов поезда Seminole Gulf Railroad, в том числе и цистерны, в которых перевозился пропан.

5 марта в штате Огайо сошел с рельсов поезд железнодорожной компании Norfolk Southern, примерно 20 вагонов, никто не пострадал.

16 марта сошел с рельсов грузовой поезд в штате Аризона, перевозивший опасные материалы.

24 марта в штате Массачусетс сошел с рельсов грузовой состав с мусором

Вашингтон, Иван Бабурин

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