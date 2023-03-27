В результате стрельбы в американской школе погибли люди

В американской школе «Ковенант» (Covenant School) на бульваре Бартон-Хиллз, 33» в городе Нэшвилл, штат Теннесси произошла стрельба, в результате которой есть многочисленные жертвы, – сообщает в понедельник, 27 марта, местный телеканал WKRN.

В департаменте пожарной безопасности Нешвилла сообщили: «Мы принимаем меры в связи с необезвреженным преступником в школе на бульваре Бартон-хиллс. Мы можем подтвердить, что есть многочисленные пострадавшие»

Позже в микроблоге в Twitter полицейского департамента города появилось сообщение: «Стрелявший убит в перестрелке с полицией. Полиция приняла меры в отношении нападавшего, который в результате погиб».

Местный телеканал WKRN также сообщает, о нескольких раненых и, как минимум, трех погибших, не считая нападавшего.

Вашингтон, Иван Бабурин

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