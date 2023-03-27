Стрельбу в американской школе устроил трансгендер

Шеф городской полиции Нешвила Джон Дрейк, где в понедельник, 27 марта, в результате стрельбы в приходской школе «Ковенант» (Covenant School) погибли трое детей и трое педагогов, заявил, что расправу устроила женщина-трансгендер, – сообщают СМИ

Шеф нешвильской полиции сказал журналистам: «Следствие в качестве одной из версий отрабатывает мотивы, связанные со сменой 28-летней Одри Хейл гендерной идентичности. Она идентифицировала себя как трансгендер. Хейл была ликвидирована сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия спустя 14 минут и немедленно вступили в бой с преступницей, вооруженной двумя автоматическими винтовками и пистолетом».

«Она заранее планировала нападение. Полиция обыскала дом в Нэшвилле, где Хейл жила вместе с родителями, и нашла подробные планы школы, где преступница в свое время училась. Следствие также изучает оставленные ею записи в поисках мотивов нападения», – сообщил также Джон Дрейк.

Жертвами трансгендера стали трое шестидесятилетних работников школы и трое детей в возрасте около девяти лет.

Вашингтон, Иван Бабурин

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