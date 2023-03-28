При нападении на пост полиции в Северной Осетии ранены двое силовиков

По уточненным данным, при нападении на пост полиции между Ингушетией и Северной Осетией ранения получили двое правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Северной Осетии. Ранее сообщалось об одном пострадавшем полицейском.

Неизвестные злоумышленники напали на полицейский пост в Пригородном районе Северной Осетии 27 марта около 23:25 мск. Расположенный на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское пост обстреляли из оружия неустановленного образца.

«В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц его совершивших», – отметили в СКР.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных атаковали пост полиции в Ингушетии, в результате чего один полицейский получил огнестрельное ранение в ногу. В республике объявлен план «Перехват».

Владикавказ, Наталья Петрова

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