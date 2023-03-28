Военнослужащего ростовского гарнизона обвинили в госизмене

Ростовского военнослужащего обвиняют в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Илье Трачуку следствием вменяется совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»), а также ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», – рассказал собеседник агентства.

Очередное заседание по этому делу состоится в Южном окружном военном суде 10 апреля.

Отмечается, что Трачук в прошлом году дважды привлекался к ответственности гарнизонным военным судом Ростова-на-Дону за грубые дисциплинарные проступки.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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