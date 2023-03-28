Один человек погиб при обрушении породы на шахте под Ростовом

В Ростовской области произошло ЧП на шахте «Обуховская». Один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Обрушение породы произошло в ходе проведения работ по креплению горных выработок в конвейерном штреке угольной шахты. Погиб 43-летний проходчик, еще двое пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Ранее на шахте «Обуховская» были выявлены нарушения требований промышленной безопасности. На предприятии ведутся работы по устранению несоответствий.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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