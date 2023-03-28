Голодные туристы посадили самолет на лед Байкала без разрешения

Легкомоторный самолет с туристами впервые приземлился на лед пролива Малое Море на Байкале. Летевшие на нем туристы решили приземлиться без разрешения ради обеда в местном кафе, рассказали в Прибайкальском национальном парке.

Инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» увидели снижающийся легкомоторный самолет, а позже нашли и сам борт на льду пролива Малое Море. Оказалось, на нем прилетели туристы из Новосибирска, решившие самовольно сделать остановку на Байкале.

«На острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед. В практике учреждения такое несогласованное «приводнение» на акваторию в границах особо охраняемой природной территории произошло впервые. Составлен протокол по статье 8.39 КоАП», – пояснили в «Заповедном Прибайкалье».

Новосибирцам разъяснили, что полёты и приземление на особо охраняемых природных территориях строго регламентируются. В некоторых местах появление любого воздушного судна может побеспокоить местных зверей и птиц и нанести серьёзный ущерб в том числе редким и краснокнижным видам. Сразу после составления административного протокола туристов выпроводили с территории нацпарка.

Иркутск, Наталья Рязанова

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