Мужчина с ножом напал на людей в мусульманском центре в Лиссабоне

Неизвестный ворвался в центр мусульман-исмаилитов в Лиссабоне и бросился с ножом на людей внутри. В результате два человека погибли, несколько пострадали, пишет Associated Press.

Нападение произошло поздно утром 28 марта. Мужчина был вооружен «большим ножом», которым ранил несколько человек. Две женщины умерли на месте. Состояние других раненых не уточняется, всех пострадавших передали медикам.

Прибывшая полиция потребовала от нападавшего сдаться, но он агрессивно двинулся в их сторону. Сотрудник выстрелил напавшему в ногу, так его удалось разоружить и задержать. Перед тем, как отвезти в участок, полиция доставила его в больницу для перевязки раны.

Полиция выясняет причины и мотивы нападения. Пока известно, что мужчина – выходец из Афганистана.

Лиссабон, Наталья Рязанова

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