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Среда, 29 марта 2023, 00:07 мск

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Раскрыта схема поставок некачественного оружия российской армии

Председатель комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн во вторник, 28 марта, сообщил, что сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии раскрыли схему поставок российской армии некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Масштабную коррупционную схему удалось пресечь сотрудникам собственной безопасности Росгвардии. … Силами ГВСУ СК и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержан первый фигурант коррупционного скандала: начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. У него дома и в служебном кабинете проведены обыски».

«Должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн рублей. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы были переданы в следственные органы и военную прокуратуру», – сообщил депутат.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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