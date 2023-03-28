Кадыров рассказал о ликвидации преступников в Гудермесе

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздно вечером во вторник, 28 марта, сообщил об уничтожении двух преступников в частном секторе Гудермеса и попросил не распространять слухи о «каких-то недобитых остатках бандгруппы»

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «О случившемся этой ночью. Совместно со спецслужбами силовиками Чеченской Республики отрабатывалась оперативная информация о двух преступниках в частном секторе Гудермеса. В ходе спецоперации по их нейтрализации было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал. Это вся информация».

«Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены. Гудермес живет спокойной жизнью. Благодарю сотрудников правоохранительных органов Чеченской Республики за успешную спецоперацию по ликвидации преступников. Никому не позволим нарушить покой наших граждан», – подчеркнул глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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