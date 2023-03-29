В Татарстане снегоход с пассажирами провалился под лед

В Татарстане несколько человек провалились под лед вместе со снегоходом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
Местные жители видели, как в Агрызском районе несколько человек выгрузили из автомобиля снегоход и ледянки с каким-то оборудованием, а затем отправились по уже подтаявшему льду.
На середине реки лед треснул, некоторые успели спрыгнуть и вытащить остальных. Добираться до берега людям пришлось пешком.
Оборудование и сам снегоход ушли под воду. О том, есть ли в результате ЧП пострадавшие, не сообщается.
Казань, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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