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Среда, 29 марта 2023, 16:22 мск

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Протестующий против бедности пенсионер приклеил себя к роялю в парламенте Австрии

В Австрии пенсионер приклеил руку к роялю, стоящему в здании парламента, в знак протеста против бедности. Об этом пишет газета Kleine Zeitung.

Рояль поставили в зале приемов в парламенте в Вене после ремонта. Инструмент украшен 23-каратным золотом, а ежемесячная стоимость его аренды составляет три тысячи евро.

Житель Вены во время посещения парламента надел футболку партии «Перемены» и незаметно для окружающих приклеил руку к роялю. Он заявил, что получает минимальную пенсию и живет за чертой бедности. По его словам, таких, как он, в Австрии много.

Обслуживающему персоналу потребовалось много времени, чтобы освободить активиста. Предварительный осмотр показал, что ущерба дорогостоящему инструменту нанесено не было.

Вена, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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