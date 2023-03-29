Француженке грозит тюрьма за оскорбление Макрона в соцсетях

Жительница французского города Сент-Омер была арестована за оскорбление Эммануэля Макрона в социальной сети. Женщине грозит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро, – сообщает местное издание Voix du Nord.

В публикации издания говорится, что «полицейских привлекло внимание сообщение на ее странице в социальной сети, размещенное во вторник, 21 марта, и в нем говорится следующее: «Мусор будет говорить завтра в 13 часов…». На следующий день Эммануэль Макрон должен был дать интервью в середине дня на телеканалах France 2 и TF1».

«Полиция арестовала женщину дома спустя три дня после жалобы заместителя префекта ее региона Гийома Тирара. Ее дело будет рассмотрено в суде 20 июня. Такая процедура практикуется очень редко», – пишет Voix du Nord.

Следует отметить, что согласно последним социологическим исследованиям, например, Французского института общественного мнения (Ifop) рейтинг популярности Макрона в марте упал до рекордного с 2019 года минимума и составляет лишь 28%.

Париж, Иван Бабурин

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