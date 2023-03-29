Разгерметизация с возгоранием произошла на магистральном газопроводе в Свердловской области

Глава городского округа Пелым Свердловской области Шахит Алиев поздно вечером в среду, 29 марта, сообщил, что на магистральном газопроводе произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Алиев сказал: «На газопроводе произошел взрыв около 22:00 (20:00 мск). Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар. На месте ЧП сохраняется оцепление».

РИА Новости, также сообщают, что в экстренных службах сообщили, что «в районе населенного пункта Пелым разгерметизация магистрального газопровода произошла, газоснабжение жителей не нарушено.

«В результате инцидента на магистральном газопроводе «Ямбург – Елец 1», загорелся близлежащий лесной массив, для тушения возгорания формируются силы Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ). Расстояние от места разгерметизации до поселка Пелым составляет 15 километров», – уточнили собеседники агентства.

На видеороликах, размещаемых в Telegram-каналах видно, что пламя поднимается на высоту не менее 20-30 метров.

Свердловская область, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»