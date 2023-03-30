В аварии с машиной скорой помощи в Башкирии погиб человек

В Башкирии автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой. В результате погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на 33 км автодороги Стерлитамак-Раевка. В ДТП попали автомобиль скорой помощи «УАЗ» и «Форд Мондео».

«По предварительной информации, от полученных травм водитель «Форда» скончался на месте происшествия. Помощь врачей потребовалась водителю УАЗ и двум его пассажирам», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уфа, Зоя Осколкова

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