Житель Нижнего Новгорода погиб при возгорании электросамоката

В Нижнем Новгороде следователи проводят проверку после гибели местного жителя в результате возгорания электросамоката. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел ночью 26 марта. Электросамокат загорелся, когда находился на подзарядке в квартире дома по улице Н. Сусловой. Пострадавший в результате происшествия 35-летний мужчина был доставлен в ожоговый центр Приволжского медуниверситета, но умер от полученных телесных повреждений.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту гибели нижегородца организована доследственная проверка.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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