В пойме Камы под Казанью прорвало газопровод

Разгерметизация трубопровода с этаном случилась в Алексеевском районе Татарстана. Трубу прорвало в затопленной части поймы реки Кама, сообщили в главке МЧС по республике.

Сигнал об аварии на участке трубопровода в километре от села Балахчино поступил днем 30 марта. Там в пойме Камы располагался этанопровод «Миннибаево-Казань» диаметром 500 мм. Размер утечки не уточняется, но на поверхности воды произошло «слабое образование пузырей».

Ремонтники ООО «Газпром трансгаз Казань» уже работают на месте разгерметизации. Туда же прибыли 74 человека и 25 единиц техники спасателей.

«Этанопровод питает газом завод ПАО «Казаньоргсинтез». Понижения давления и остановки подачи газа в этанопроводе не планируется. Причина происшествия устанавливается», – добавили в МЧС.

Казань, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»