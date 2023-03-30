Присяжные проголосовали за предъявление обвинений Трампу

В Нью-Йорке Большое жюри присяжных Манхеттена в четверг, 30 марта, проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, – передает телеканал CNN.

В публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники говорится: «Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу».

В свою очередь, ранее издание The New York Times сообщило, что в ближайшие дни прокурор Манхэттена потребует от Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений.

«В ближайшие дни будет оглашено обвинение. К этому времени прокуроры, работающие на окружного прокурора, запросят от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений. В настоящее время не известно, какие именно обвинения будут предъявлены экс-президенту. Возможно, что Трампу будет предложено сдаться добровольно», – пишет NYT со ссылкой на источники.

Следует напомнить, что в суде Манхэттена против Дональда Трампа слушается дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, связанное с расследованием скандала, связанного с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей за молчание о предполагаемом романе с Трампом в 2006 году было выплачено $130 тыс.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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