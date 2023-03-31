В Чите введен режим ЧС

И. о. руководителя администрации Читы Андрей Гренишин в пятницу, 31 марта, ввел режим ЧС в связи с ухудшением противопожарной ситуации из-за усиления ветра, – сообщают местные СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Читы, говорится: «В связи с ухудшением противопожарной обстановки, вызванной усилением ветра до 18-22 метров в секунду, на территории города Читы введен режим чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении.

Ранее ГУМЧС России по Забайкалью сообщило, что в регионе вечером 31 марта и ночью 1 апреля ожидаются пыльные бури в связи с усилением ветра до 25-30 метров в секунду.

Чита, Иван Бабурин

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