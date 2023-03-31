Журналистам американского телеканала запретили называть убийцу шестерых человек «трансгендером»

Убийцу шестерых человек, в том числе трех девятилетних детей, в американской школе «Ковенант» (Covenant School) в городе Нэшвилл, руководство телеканала CBS News запретило своим журналистам называть «трансгендером», – передает в пятницу, 31 марта, телеканал Fox News.

Со ссылкой на собственные источники Fox News сообщает, что руководство CBS News распространило служебную записку для репортеров телеканала, в которой говорится: «Половая идентичность стрелка не была подтверждена CBS News. Таким образом, мы должны избегать любого упоминания об этом, поскольку это не имеет известного отношения к преступлению. Если это обстоятельство изменится, мы вернемся к этому вопросу».

Следует отметить, что американские правоохранители после расстрела в школе 27 марта, идентифицировали убийцу, как 28-летнего трансгендера и не исключили, что именно «смена пола могла сыграть роковую роль в трагедии».

Вашингтон, Иван Бабурин

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