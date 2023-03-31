российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 апреля 2023, 02:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В одном из штатов США в результате торнадо пострадали сразу несколько сотен человек

Фото: Pixabay

В результате двух торнадо, обрушившихся на штат Арканзас в пятницу, 31 марта, пострадали, как минимум, 600 человек, – сообщает местный корпункт телеканала CBS.

В сообщении телеканала говорится, что губернатор Арканзаса Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации в штате и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий торнадо.

«Удар торнадо пришелся на центральную часть Арканзаса, в том числе на самый густонаселенный город штата – Литтл-Рок и его окрестности. Пострадали, по меньшей мере, 600 человек Информации о тяжести состояния пострадавших пока нет. В результате разгула стихии без электричества в штате остались более 70 тыс. домохозяйств», – сообщает CBS.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,