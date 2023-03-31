В одном из штатов США в результате торнадо пострадали сразу несколько сотен человек

В результате двух торнадо, обрушившихся на штат Арканзас в пятницу, 31 марта, пострадали, как минимум, 600 человек, – сообщает местный корпункт телеканала CBS.

В сообщении телеканала говорится, что губернатор Арканзаса Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации в штате и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий торнадо.

«Удар торнадо пришелся на центральную часть Арканзаса, в том числе на самый густонаселенный город штата – Литтл-Рок и его окрестности. Пострадали, по меньшей мере, 600 человек Информации о тяжести состояния пострадавших пока нет. В результате разгула стихии без электричества в штате остались более 70 тыс. домохозяйств», – сообщает CBS.

Вашингтон, Иван Бабурин

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