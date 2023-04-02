Шесть человек пострадали при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

Киевский режим обстрелял Мелитополь из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Шесть человек пострадали, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Обстрел произошел утром 2 апреля из пригорода временно оккупированного украинскими боевиками Орехова. Шестеро пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Удар боевиков ВСУ по Мелитополю был осуществлён из РСЗО Himars и из РСЗО «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. Среди пострадавших – только мирные жители. Женщина 1967 года рождения, получившая осколочные ранения, находится в тяжёлом состоянии», – сообщил Рогов в своем телеграм-канале.

Удар пришелся на локомотивное депо, пострадал соседний жилой дом. По данным Рогова, всего было семь залпов, но российская ПВО сбила шесть снарядов в небе над городом. Один снаряд долетел до локомотивного депо.

Мелитополь, Наталья Рязанова

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