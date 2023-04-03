На Алтае тело подростка нашли в колодце

В Алтайском крае обнаружили мертвым 13-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело. Причины смерти подростка устанавливаются.

Сообщение об исчезновении несовершеннолетнего поступило накануне. Подросток ушел из дома в селе Усть-Алейка Калманского района и не вернулся.

В ходе поисков труп нашли в колодце на территории промышленной площадки населенного пункта. При осмотре тела мальчика видимых телесных повреждений не обнаружено.

«По факту смерти несовершеннолетнего Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в региональном управлении СКР.

Барнаул, Зоя Осколкова

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