российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 апреля 2023, 17:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Под Волгоградом разбился легкомоторный самолет

В Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». По предварительным данным, пилот погиб.

Как сообщает телеграм-канал «112», воздушное судно принадлежит клубу «Орленок». Самолет применялся для обработки сельхозугодий.

При заходе на посадку пилот потерял управление, «Бекас» разбился о землю вблизи населенного пункта Стандартный в Среднеахтубинском районе. От полученных травм 59-летний летчик скончался на месте.

Причины аварии устанавливаются.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,