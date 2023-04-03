Под Волгоградом разбился легкомоторный самолет

В Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». По предварительным данным, пилот погиб.
Как сообщает телеграм-канал «112», воздушное судно принадлежит клубу «Орленок». Самолет применялся для обработки сельхозугодий.
При заходе на посадку пилот потерял управление, «Бекас» разбился о землю вблизи населенного пункта Стандартный в Среднеахтубинском районе. От полученных травм 59-летний летчик скончался на месте.
Причины аварии устанавливаются.
Волгоград, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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