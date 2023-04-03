Украинские беспилотники атаковали райвоенкомат и отделение полиции в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в понедельник, 3 апреля, заявил, что украинские неонацисты с помощью беспилотников атаковали военкомат и отдел полиции в Севском районе.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата на месте происшествия работают оперативные службы».

Спустя тридцать минут глава Брянской области заявил об еще одной атаке беспилотника в регионе.

«Еще одна атака украинских националистов совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет», – сообщил брянский губернатор.





Брянск, Иван Бабурин

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