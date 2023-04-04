Поезд сошел с рельсов в Нидерландах: есть погибший и десятки раненых

В Нидерландах в результате схода с рельсов пассажирского поезда по меньшей мере один человек погиб и еще порядка 30 человек пострадали. Многие из пострадавших получили тяжелые травмы. Поезд сошел с рельсов после столкновения со строительной техникой на пути. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службу экстренной помощи Нидерландов.

Авария произошла рано утром во вторник, 4 апреля, в районе деревни Ворсхотен неподалеку от Гааги.

По данным экстренных служб, 19 пострадавших доставлены в больницу, остальным медицинская помощь оказывается на месте.

В поезде, следовавшем из Лейдена в Гаагу, находилось около 50 человек. Первый вагон сошел с рельсов и оказался в поле, передает информационное агентство ANP. Второй вагон завалился на бок. В хвостовом вагоне возник пожар, который позже был потушен.

Из-за инцидента движение поездов на этом участке временно остановлено.

О причинах аварии поступали противоречивые сообщения. Изначально сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Позже служба безопасности региона Центральная Голландия проинформировала, что состав врезался в строительную технику. Детали не раскрываются. По данным СМИ, речь идет о кране на железнодорожной платформе.

Амстердам, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»