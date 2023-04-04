В Якутии при столкновении двух микроавтобусов пострадали 14 человек и один погиб

В Якутии столкнулись два микроавтобуса с пассажирами. В результате один человек погиб, еще 14 получили различные травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на 1041-м километре трассы «Вилюй» в Сунтарском районе. В микроавтобусе, следовавшем из села Сунтар в Вилючан, находились восемь человек. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном, в котором ехали 11 пассажиров.

В результате водитель микроавтобуса скончался на месте. 14 человек пострадали, среди них 17-летний подросток.

Якутск, Зоя Осколкова

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