В Башкирии полицейские перекрыли трассу из-за гранаты

В Башкирии на обочине дороги обнаружили похожий на гранату предмет. Приехавшие на место взрывотехники установили, что это муляж. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Гранату заметили рабочие в нескольких метрах от трассы Кропачёво – Месягутово – Ачит. Они сообщили о находке полицейским.

На место приехали саперы и правоохранители, оцепили территорию и перекрыли участок дороги. Все процедуры заняли четыре часа, в это время водителей разворачивали и предлагали искать пути объезда.

В результате специалисты установили, что рабочие нашли муляж гранаты, который не представляет опасности.

Уфа, Зоя Осколкова

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