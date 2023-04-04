В Сочи тело пропавшего туриста обнаружили при помощи дрона

В горах в Сочи обнаружили тело мужчины, который пропал пару дней назад. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Об исчезновении 35-летнего туриста стало известно 2 апреля. Мужчина ушел искать упавшие квадрокоптеры районе села Кепша. После обнаружения первого аппарата он перестал выходить на связь.

В ходе поисковой операции туриста обнаружили при помощи беспилотника в районе краснополянской дороги Сочи. «В 12:30 спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России дошли до пострадавшего, находившегося на скальном участке на высоте около 300 м над уровнем моря. Мужчина без признаков жизни», – отметили в МЧС.

Спасатели вынесут тело из горной местности и передадут правоохранителям.

Сочи, Зоя Осколкова

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