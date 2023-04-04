Обвиняемую в убийстве военкора Татарского и задержанного за шпионаж американского журналиста защищает один и тот же адвокат

Дарью Трепову, задержанную по делу о теракте в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 40 человек, защищает адвокат Даниил Берман. Он же занимается защитой арестованного по обвинению в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, – сообщает РИА Новости.
Как передает агентство из зала Басманного суда Москвы, Берман является адвокатом Треповой по соглашению. Ранее в этой же роли он должен был защищать Гершковича во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но защитника не допустили до заседания.
Ранее сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой по просьбе следователя.
«Заседание необходимо провести в закрытом режиме, так как гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни», – заявил представитель следствия.
Защита обвиняемой просила отклонить ходатайство следствия, но судья, оглашая решение, объявила: «Ходатайство следствия удовлетворить».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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