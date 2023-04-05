Российские пограничники задержали пилота рухнувшего украинского самолета

Погрануправление ФСБ по Брянской области в среду, 5 апреля, сообщило, что в Клинцовском районе задержан пилот упавшего украинского легкомоторного самолета.

В сообщении ФСБ говорится: «Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области. Пилот выжил. Его уже задержали»

«Российские пограничники задержали пилота, который пытался скрыться на украинскую территорию. Специалисты начали разбирательство в отношении иностранца, нарушившего государственную границу России», – сообщили также в погрануправлении по Брянской области.

Брянск, Иван Бабурин

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