В Иерусалиме в мечети Аль-Акса возобновились беспорядки

В мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима вечером в среду, 5 апреля, возобновились столкновения между израильскими полицейскими и группой мусульман, – сообщают израильские СМИ.

В частности, агентство Newsru.co.i сообщает, что полицейские вошли в мечеть, чтобы заставить протестующих покинуть Храмовую гору. В итоге пограничной полиции удалось выдворить из мечети около сотни мусульман.

Кроме того, поздно вечером поступили сообщения о массовых беспорядках в районе арабских населенных пунктов Кафр-Манда и Бака аль-Гарбия. Арабские СМИ сообщают о столкновениях с полицией. Местные жители протестуют против действий израильской полиции в мечети Аль-Акса.

Ранее в среду, произошли массовые беспорядки в районе Умм эль-Фахма. Некоторые экстремисты бросали камни в автомобили. Полиция применила спецсредства для разгона толпы.

«Группа протестующих напала на полицейских. Один из сотрудников был вынужден выстрелить в воздух» ,– сообщило агентство Newsru.co.i

Напомним, что накануне израильская полиция задержала несколько сотен участников беспорядков в мечети Аль-Акса. В настоящее время большинство из них отпущены, но несколько десятков верующих мусульман остаются под арестом.

Отметим, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с ростом напряженности в зоне палестино-израильского конфликта заявила, что в Москве серьезно обеспокоены эскалацией между палестинцами и израильтянами.

В заявлении МИД РФ, в частности, говорится: «В Москве выражают серьезную обеспокоенность очередным витком эскалации между палестинцами и израильтянами, грозящим перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние, как это неоднократно случалось в прошлом. … Подобные события в очередной раз подтверждают, что без комплексного политического урегулирования застарелого конфликта прервать «замкнутый круг» насилия не удастся. Россия требует прекращения всех односторонних действий, подрывающих перспективы урегулирования, соблюдения статус-кво святых мест Иерусалима и обеспечения свободного доступа к ним представителей всех религий».

«Призываем руководство секретариата ООН и лично Генерального секретаря Антониу Гутерреша уделять пристальное внимание комплексу вопросов ближневосточного урегулирования, в том числе на палестино-израильском треке, включая возобновление деятельности ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН», – заявила Захарова.

Иерусалим, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»