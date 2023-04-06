В Пермском крае ученик принес в школу нож и ранил одноклассника

В одной из школ Пермского края ученик принес с собой нож и ранил одноклассника. Возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в школе села Асово Березовского муниципального района. «По данным следствия, 6 апреля 2023 года ученик принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Устанавливаются мотивы нападавшего, выясняются детали произошедшего. Дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления и взято на особый контроль.

Пермь, Зоя Осколкова

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