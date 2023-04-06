В Санкт-Петербурге горел бордель – погибли две девушки

Две девушки легкого поведения погибли и еще две пострадали при пожаре в семикомнатной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, где находился притон для занятия проституцией.

По информации спасателей, сигнал о пожаре в квартире по адресу проспект Косыгина, д. 9, корп.1 поступил в 11:36. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров – выгорела обстановка в одной из комнат. Огонь потушили в 11:57.

«Две жрицы любви, отдыхавшие после ночной смены, не смогли выбраться из квартиры. Еще двух девушек госпитализировали», – сообщает телеграм-канале «112».

После пожара в притоне полиция задержала четырех проституток и охранника нелегального заведения, сообщает 78.ru. Девушки заявили, что не знают причину возгорания, они спали и выбежали, когда квартира вспыхнула.

Отмечается, в декабре прошлого года бордель уже закрывали правоохранители, но нелегальное заведение открылось вновь.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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