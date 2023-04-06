Обвинение запросило 25 лет тюрьмы для оппозиционера Кара-Мурзы*

Адвокат обвиняемого в госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией Владимира Кара-Мурзы Мария Эйсмонт в четверг, 6 апреля, заявила, что представитель гособвинения попросил приговорить оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима. Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа «секретно», – сообщают СМИ.

Адвокат Кара-Мурзы сказала представителям СМИ следующее: «Сегодня в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по совокупности всех трех преступлений, которые ему вменяют в вину. Мы считаем нашего подзащитного невиновным и, конечно, просим суд его оправдать».

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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