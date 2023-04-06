В результате обстрела Донецка украинскими неонацистами погибли девять человек

Следственный комитет РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) в четверг, 6 апреля, заявил, что в результате обстрела Донецка погибли девять человек, все гражданские лица.

В Следственном комитете России сообщили, что «ВСУ атаковали город из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. Жертвами обстрела Калининского района Донецка со стороны ВСУ стали девять человек, еще семь получили ранения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета».

По данным местных экстренных служб, удар был нанесен по гражданской автомобильной базе. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Донецк, Иван Бабурин

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