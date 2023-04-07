В Херсонской области поймали украинского шпиона и его помощника

ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его помощника, собиравших информацию о дислокации и перемещении российских войск.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области», – говорится в сообщении российской спецслужбы.

По информации ФСБ, сведения о маршрутах перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам пересылались кадровым сотрудникам СБУ посредством интернет-мессенджеров. Полученная информация передавалась украинским военным «с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ», отметили в спецслужбе, передает ТАСС.

Против задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

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